عرعر12 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 13 أغسطس 2019 م واساعتمد مدير عام التعليم بمنطقة الحدود الشمالية عثمان العثمان اليوم ، حركة توزيع المعلمين والمعلمات المعينين الجدد بالمنطقة للعام الدراسي 1441-1440 هـ وتوجيههم للمدارس ، والبالغ عددهم 384 معلم ومعلمة.وبين مدير إدارة شؤون المعلمين محمد بن عبدالله السليم أنه يمكن للجميع الاطلاع على نتيجة التوجيه من خلال الاستعلام عبر نظام نور , موضحاً أن المباشرة ستكون في مدارسهم اعتباراً من يوم الأحد 17-12-1440 هـ ودون الحاجة لمراجعة إدارة التعليم .وشدد على ضرورة الرفع بالمباشرة الكترونيا عن طريق نظام فارس وورقياً من خلال المراسل الإلكتروني للمدرسة .20:55ت م0183