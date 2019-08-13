واشنطن 12 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 13 أغسطس 2019 م واسقررت الولايات المتحدة، اليوم، تأجيل فرض تعرفة جديدة بنسبة 10 بالمئة على وارداتها من الإلكترونيات الصينية حتى 15 أغسطس، مؤكدةً أنها ستمضي قدماً في فرض تعرفات جديدة ابتداءً من الأول من سبتمبر على سلع صينية بقيمة 300 مليار دولار.ويطال التأجيل الهواتف النقالة، وأجهزة الحاسوب المحمولة، وشاشات الحاسوب، وأجهزة ألعاب الفيديو وبعض الألعاب والأحذية والملابس، بحسب ما قال ممثل التجارة الأميركي روبرت لايتهايزر في بيان صحفي حول هذا الشأن.وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قد أعلن مطلع أغسطس، فرض رسوم جمركية إضافية بلغت نسبتها 10 بالمئة على بضائع صينية تقدر قيمتها بـ 300 مليار دولار.وأوضح ترامب في تغريدة له حينها أن المحادثات ستستمر بين بكين وواشنطن، وأن الرسوم ستطبق خلال إجراء المحادثات، مضيفا أن "هذا لا يضم 250 مليار دولار من البضائع التي فرض عليها التعريفة بنسبة 25 بالمئة".// انتهى //20:57ت م0185