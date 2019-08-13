بيروت 12 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 13 أغسطس 2019 م واسانخفض العجز النقدي في لبنان إلى 2.39 مليار دولار في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري 2019، كما تراجع الإنفاق الحكومي بنسبة 8.62% سنوياً ليصل إلى 6.34 مليارات دولار، في حين تراجعت الإيرادات المالية بنسبة 1.19% على أساس سنوي لتصل إلى 4.26 مليارات دولار منتصف العام 2019.وسجلت خدمة الدين عجزا قدره 37.57 مليون دولار، بانخفاض عن العجز الأكبر البالغ 354.23 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.وأوضح بيان صادر عن وزارة المالية اللبنانية أنّ إيرادات الجمارك اللبنانية سجلت انخفاضاً سنوياً بنسبة 3.49% لتصل إلى 527.54 مليون دولار، وفي الوقت نفسه، انخفضت الإيرادات غير الضريبية بنسبة 9.15٪ على أساس سنوي، لتصل إلى 710.06 مليون دولار، ويعزى ذلك إلى انخفاض إيرادات الاتصالات بنسبة 8.56%، ليصل إلى 291.34 مليون دولار خلال نفس الفترة.وعلى جانب النفقات، أظهر البيان أنّ إجمالي الإنفاق العام سجل تراجعاً سنوياً بنسبة 8.62%، ليصل إلى 6.34 مليارات دولارفي منتصف العام 2019، في وقت بلغ إجمالي خدمة الدين 2.35 مليار دولار، بانخفاض 8.52 % سنوياً.// انتهى //20:58ت م0186