القدس المحتلة 12 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 13 أغسطس 2019 م واسقال الأمين العام للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس اللواء بلال النتشة إن مخططات الاحتلال الرامية إلى عزل مدينة القدس المحتلة عن محيطها الفلسطيني من الشمال والجنوب لن تمر.وأكد الأمين العام في بيان صحفي اليوم، أن الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية في حالة انعقاد دائمة للوقوف على كل مجريات الأحداث في العاصمة المحتلة، ويجرون اتصالات على أعلى المستويات لتوفير حماية دولية للفلسطينيين في القدس.وحذر من أن استمرار العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين من شأنه أن يؤدي إلى اشتعال شرارة مواجهة عنيفة في المنطقة بأسرها.//انتهى //21:01ت م0188