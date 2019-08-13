جدة 12 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 13 أغسطس 2019 م واسواصلت أمانة محافظة جدة بالتعاون مع إدارات الأمانة المختصة في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، منع تهريب لحوم الأضاحي وإزالة عدد من الحظائر المخالفة، ورصد عدد من المسالخ والملاحم المخالفة لاشتراطات الأمانة .وبلغ ما تم رصده من الذبائح الفاسدة (362) ذبيحة في (5) نقاط تفتيش عبر المنافذ واحتجاز (68) مركبة تقل تلك المذبوحات بطرق مخالفة وتفتقر لاشتراطات الحفظ والتخزين إضافة إلى أزالت (154) من الحظائر المخالفة، ورصد عدد من المسالخ والملاحم وصل عددها لـ (164) .وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية محمد بن إبراهيم الزهراني أن هذه الجهود الرقابية تأتي ضمن سعي أمانة محافظة جدة لضمان أمن وسلامة الغذاء وضبط تهريب لحوم الأضاحي قبل بيعها على المحلات التجارية والمطاعم, مبيناً أن الجهود والرقابة مستمرة لمنع نقل لحوم الأضاحي من المشاعر المقدسة إلى مدينة جدة، بوضع نقاط تفتيش تعمل على مدار الساعة تشرف عليها البلديات الفرعية ودعم ادارة المسالخ واسواق النفع العام و إدارة النظافة وذلك بالتنسيق مع مقام المحافظة وتعاون الجهات الأمنية الشرطة والمرور، ويتم دعم تلك النقاط بالعناصر البشرية والمعدات والآليات .// انتهى //21:15ت م0190