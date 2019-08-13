الرياض 12 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 13 أغسطس 2019 م واسرفع معالي الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- بمناسبة نجاح موسم الحج للعام الحالي 1440هـ .وأشاد معاليه بجهود وتكاتف كافة الجهات العاملة والقطاعات الحكومية المشاركة بالحج، التي حرصت على تقديم أرقى الخدمات وتسخير كافة الامكانات لحجاج بيت الله الحرام لتأدية نسكهم بكل يسر وطمأنينة، لافتاً النظر لاهتمام الدولة –رعاها الله– بضيوف الرحمن وحرصها الدؤوب على تهيئة الأجواء المناسبة لهم ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة،وقال معاليه : " إنه لشرفٌ عظيم ومصدر فخر واعتزاز لكل مواطن على أرض هذه البلاد بأن خص الله سبحانه وتعالى بلادنا لخدمة بيت الله وخدمة قاصديه، وليشاهد العالم أجمع الرعاية الفريدة من نوعها التي تقدمها مملكتنا للحجاج القادمين من كافة أقطار العالم ".كما رفع معالي رئيس الهيئة باسمه ونيابة عن جميع المنسوبين والمنسوبات، أصدق التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك الى خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- سائلا الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على بلادنا، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير والبركات .// انتهى //21:35ت م0192