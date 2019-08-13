الكويت 12 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 13 أغسطس 2019 م واسهنأ النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بدولة الكويت الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بنجاح موسم الحج لهذا العام 1440 هـ .وقالت وزارة الدفاع الكويتية في بيان صحفي " إن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع أشاد بالجهود الكبيرة والرعاية الكريمة التي تقدمها المملكة العربية السعودية لحجاج بيت الله الحرام من خلال توفير مختلف الخدمات وتهيئة الأجواء كافة التي تمكنهم من تأدية مناسكهم بكل يسر وسهولة وطمأنينة.// انتهى //21:44ت م0195