تونس 12 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 13 أغسطس 2019 م واسأحبط حرس السواحل التونسي عمليتي هجرة سرية بسواحل مدينة بنزرت أقصى شمال البلاد وبسواحل جزيرة جربة جنوبًا حاول 15 شخصًا القيام بها نحو أوروبا .فقد أوقف الحرس البحري التونسي ستة أشخاص انطلقوا في رحلة سرية على متن زورق مطاطي من سواحل مدينة بنزرت فيما أوقف الحرس البحري بجزيرة جربة جنوب البلاد سبعة آخرين كانوا في رحلة مماثلة على متن مركب بحري.وقد أمر وكيل النيابة التونسي بحبس أفراد المجموعتين على ذمة القضاء.// انتهى //21:45ت م0196