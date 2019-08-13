بيروت 12 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 13 أغسطس 2019 م واسانتهكت طائرة استطلاع تابعة للجيش الإسرائيلي اليوم الأجواء اللبنانية الجنوبية.وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية اليوم أنّ طائرة الاحتلال الإسرائيلي انتهكت حرمة الأجواء اللبنانية انطلاقا من أجواء بلدة شبعا الجنوبية الحدودية.وأضافت أنّ الطائرة نفذت طلعات استكشافية على قرى وبلدات العرقوب وحاصبيا الجنوبية ومرتفعات برغوز ومجرى نهر الليطاني في البقاع الغربي.// انتهى //22:26ت م0203