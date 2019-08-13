عرعر 12 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 13 أغسطس 2019 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية, التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بمناسبة النجاح المتميز لحج هذا العام .وأكد سموه أن موسم حج هذا العام واصل نجاحاته المتتالية تباعاً في جميع مراحله، و عبر سواعد وطنية من خلال تسخير الإمكانات اللازمة كافة سواء البشرية منها أو المادية أو التقنية، و عبر تطويع التقنية الحديثة وتكييفها بما يلائم شرف الزمان والمكان لهذه الشعيرة المباركة، التي فاقت التوقعات .وأكد سموه أن خادم الحرمين الشريفين ، - أيده الله - جعل خدمة الحرمين الشريفين وضيوف الرحمن في قمة اهتماماته بإشراف كريم ومباشر ورعاية جليلة وتوجيهات حثيثة ودائمة في هذا الشأن، ووفق مشاريع متكاملة تهدف إلى تيسير أداء الحج وسلامة قاصدي بيته الحرام، ومسجد رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم.وسأل سمو أمير منطقة الحدود الشمالية المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الغالية على القيادة الحكيمة الرشيدة، وبلادنا العزيزة بمزيد من التقدم والازدهار .// انتهى //22:54ت م0205