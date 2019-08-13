الرياض 12 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 13 أغسطس 2019 م واستأهل نادي الهلال إلى الدور ربع النهائي رغم خسارته أمام الأهلي بهدف دون مقابل في المباراة التي أقيمت على إستاد جامعة الملك سعود في الرياض ضمن إياب دور الـ16 في دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2019م.واستفاد الهلال من فوزه في مواجهة الذهاب بأربعة أهداف مقابل هدفين على الأهلي, وسيواجه الهلال في دور الثمانية الاتحاد الذي تأهل أمس لدور الثمانية على حساب ذوب آهن الإيراني.// انتهى //23:02ت م0207