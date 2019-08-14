المنامة 12 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 13 أغسطس 2019 م واس‎أشاد معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف رئيس اللجنة العليا لشؤون الحج والعمرة بمملكة البحرين بجهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، في خدمة ضيوف الرحمن من حجاج بيت الله الحرام، وتقديم الخدمات والتسهيلات ليؤدي الحجاج مناسكهم بكل يسر وسلاسة وراحة وهم آمنون مطمئنون.وثمّن معاليه ما حظيت به بعثة مملكة البحرين وجهودها في خدمة الحجاج البحرينيين.وقال " إن النجاح الكبير لتنظيم موسم الحج لهذا العام وسلاسة تصعيد وتفويج الحجاج بين المشاعر، هو امتداد للمسيرة التاريخية المباركة للمملكة العربية السعودية الشقيقة قيادة وحكومة وشعبا في استقبال ضيوف الرحمن وحسن التنظيم لأداء مناسك هذه الشعيرة العظيمة لجميع الحجاج دون استثناء".// انتهى //00:31ت م0213