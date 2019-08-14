الخرطوم 12 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 13 أغسطس 2019 م واستوفي سبعة أشخاص وأصيب اثنان آخران جراء السيول والفيضانات التي اجتاحت ولاية الجزيرة جنوبي السودان.وذكرت وكالة الأنباء السودانية الرسمية اليوم أن سبعة مواطنين سودانيين توفوا, وأصيب اثنان آخران في مناطق متفرقة بولاية الجزيرة, بينما تأثرت حوالي عشر قرى بسبب الأمطار الغزيرة التي تسببت في سيول وفيضانات أدت إلى انهيارعدد من المنازل.// انتهى //01:28ت م0215