الرياض 13 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 14 أغسطس 2019 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:خادم الحرمين الشريفين يتلقى تهاني ملك وولي عهد البحرين بنجاح موسم الحج .وزيرالدفاع الكويتي يهنئ ولي العهد بنجاح موسم الحج .وزير الداخلية ينقل تحيات القيادة وتهنئتهما لرجال الأمن المشاركين في تنفيذ خطط أمن الحج .وزير الثقافة يهنئ القيادة بمناسبة نجاح موسم الحج .أمراء المناطق يهنئون القيادة على نجاح موسم حج 1440 هـ .وزير الصحة يعلن عن نجاح خطط الحج الصحية .الفريق العمرو يرفع التهنئة للقيادة بنجاح الخطة العامة للطوارئ بالدفاع المدني في الحج .وزير الأوقاف الكويتي: موسم الحج نجح بشكل منقطع النظير .مدير الأمن العام يعلن نجاح كافة الخطط الأمنية والمرورية في الحج .وصول أولى طلائع «المتعجلين» إلى المدينة بعد إتمام مناسك الحج .السعودية للكهرباء تعلن نجاح خططها التشغيلية للحج .الجوازات تصدر 101 قراراً إدارياً بحق ناقلي حجاجٍ لايحملون تصاريح حج نظامية .السواحه: نجحنا في خلق تجربة رقمية ثرية لحجاج بيت الله الحرام .232 ألف حاج من أوروبا وأمريكا وأستراليا هذا الموسم .الهيئة الملكية بالعلا تبدأ بتنفيذ مشروعات تنموية وتتجه لزيادة أعداد المستفيدين من التنمية المجتمعية .مطار البحرين: عودة جميع العمليات بالمطار إلى طبيعتها بعد الإغلاق المؤقت .الحوثييون يطلقون طائرة "مفخخة" سقطت على مدنيين في عمران .جيبوتي ترحب بدعوة المملكة للحكومة اليمنية لعقد اجتماع عاجل بشأن تطورات الأوضاع في عدن .// يتبع //06:10ت م0003

وقالت الرياض في كلمتها التي جاءت بعنوان " الدعوة الجوهرية " : عندما أطلقت المملكة دعوتها إلى التضامن الإسلامي لم تكن مجرد شعار يرفع، بل كانت مضموناً يجسد واقعاً حتمياً في تضامن شعوب الأمة الإسلامية بما يخدم الدين الإسلامي الذي هو صلاح للدنيا والآخرة، والمولى عز وجل يقول في محكم كتابه العزيز: (وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا)، ويقول النبي المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم: "مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى" .وأضافت : تلك هي الدعوة التي أكد عليها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في كلمته الضافية بحفل الاستقبال السنوي في منى قائلاً: "في الحج تتجلى دعوة الإسلام الجوهرية في وحدة الأمة"، فالحج بمعناه الشامل يعبر عن وحدة الأمة الإسلامية بمختلف الأعراق المنتسبة إليها، جاءت من كل فج عميق ليذكروا اسم الله في أيام معلومات، وليكونوا كالجسد الواحد في أداء مناسكهم لا فرق بينهم، فالكل أتى المولى - عز وجل - طائعاً ليعود إلى بلاده محملاً بالرحمة والغفران من رب العباد.وأكدت أن المملكة دعوتها مستمرة متجددة في تحقيق التضامن الإسلامي دون كلل أو ملل، بل بإصرار منقطع النظير، فهي تعمل عملاً دؤوباً من أجل عزة ورفعة الإسلام والمسلمين، وتنافح عنهما في كل المحافل، وتتصدى لكل من يحاول أن يشوه معاني الإسلام الحقيقية التي ارتضاها المولى - عز وجل - لعباده .// يتبع //06:10ت م0004

وقالت صحيفة اليوم في كلمتها التي جاءت بعنوان " رعاية متكاملة لضيوف الرحمن " : تقديم سائر الخدمات المختلفة لضيوف الرحمن وقد بلغ تعدادهم في موسم حج هذا العام أكثر من مليونين وأربعمائة ألف حاج في رقعة جغرافية محددة وزمن محدد يمثل في جوهره معجزة من المعجزات التي ما زالت محط إعجاب ودهشة الحجاج ووسائل الإعلام في الخارج .وأضافت : وليس لهذه الظاهرة إن جاز تسميتها بالظاهرة إلا التفاني الكبير من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- في تقديم كافة التسهيلات وتسخير كافة الإمكانات للسهر على راحة الحجيج منذ قدومهم إلى أراضي المملكة لتأدية فريضتهم الإيمانية وحتى مغادرتهم لها إلى ديارهم غانمين سالمين - بإذن الله -، وتلك تسهيلات وإمكانات تفوق التصور أدت وما زالت تؤدي إلى نجاح منقطع النظير لمواسم الحج في كل عام.وأكدت أن وراء تلك النجاحات المتعاقبة جهود بذلتها القيادة الرشيدة في هذا الوطن المعطاء لتسهيل أداء فريضة الحج لسائر المسلمين القادمين من كل فج عميق، وشهادات الحجاج أنفسهم تمثل أكبر دليل على نجاح الخطط الموضوعة لخدمتهم، وعلى نجاح كافة المهمات الموكلة لآلاف الطاقات الوطنية التي سخرت كلها لخدمة ضيوف الرحمن .وأشارت إلى أن حكومة خادم الحرمين الشريفين تقوم في نهاية كل موسم بمشروعات تطويرية ضخمة حيث سيتم تحقيق العديد منها في المستقبل القريب، فالقيادة الرشيدة في هذا الوطن الآمن المطمئن يهمها دائما السهر على راحة ضيوف الرحمن وتسهيل أدائهم لمشاعرهم بكل يسر وسهولة، ومن بين المشروعات العملاقة التي تحققت مبادرة إنشاء طريق مكة لكافة دول العالم الإسلامي .// انتهى //06:10ت م0005