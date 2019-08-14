إسلام آباد 13 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 14 أغسطس 2019 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم احتفال باكستان بذكرى يوم استقلالها التي تصادف الرابع عشر من أغسطس.وسلطت الضوء على نجاح موسم الحج هذا العام، منوهة بالجهود الكبيرة التي بذلتها حكومة المملكة العربية السعودية لضمان أداء الحجاج مناسكهم بيسر وسهولة.وأخبرت عن عزم باكستان على نقل القضية الكشميرية مجدداً إلى مجلس الأمن الدولي لتحدي قرار الحكومة الهندية بشأن إلغاء الحكم الذاتي لإقليم كشمير.وتابعت تطورات الخسائر الناجمة عن سلسلة الأمطار الموسمية التي تشهدها باكستان،التي ارتفعت حصيلتها إلى 161 قتيلاً و 137 جريحاً وتضرر عشرات المنازل والمحال التجارية والمساجد والجسور.وعرجت إلى قصة الشيخ الباكستاني الذي تمكن من السيطرة المهاجم المسلح الذي حاول الهجوم على مسجد في النرويج.أفغانياً تناقلت صحف باكستان أنباء مقتل خمسة أشخاص وإصابة آخرين جراء انفجار عبوة ناسفة أثناء مرور إحدى السيارات في ولاية وردك وسط أفغانستان.كما تابعت تطورات عملية المصالحة الأفغانية والمحادثات المباشرة الجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية وحركة طالبان لإنهاء الحرب الجارية في أفغانستان منذ عقود.إقليمياً اهتمت بتطورات الوضع في هونغ كونغ التي تشهد منذ أيام احتجاجات واسعة ضد قانون يعتبره المتظاهرون مهددًا للديمقراطية.// انتهى //09:43ت م0008