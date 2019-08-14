جدة 13 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 14 أغسطس 2019 م واسبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لفخامة الرئيس رام ناث كوفيند رئيس جمهورية الهند بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية الهند الصديق اطراد التقدم والازدهار.// انتهى //10:01ت م0009