جدة 13 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 14 أغسطس 2019 م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة لفخامة الرئيس رام ناث كوفيند رئيس جمهورية الهند بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجياً لحكومة وشعب جمهورية الهند الصديق المزيد من التقدم والازدهار.// انتهى //10:01ت م0010