بيروت 13 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 14 أغسطس 2019 م واساهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بترقب الساحة السياسية لنتائج اللقاء التي سيعقدها رئيس الوزراء سعد الحريري مع المسؤولين الاميركيين خلال الزيارة التي يقوم لواشنطن .وتحدثت عن مقتل 60 شخصا على الأقل أمس في اشتباكات بين قوات النظام والفصائل المعارضة في شمال غرب سوريا وتسبب غارات شنتها مقاتلات روسية على مدينة خان شيخون أمس بمقتل ثلاثة مدنيين.واشارت صحف الأربعاء الى مقتل 10 من عناصر تنظيم داعش الارهابي واعتقال 5 آخرون خلال عمليات إنزال جوي للقوات العراقية في منطقتي الرطبة ووادي حوران في الأنبار غرب البلاد.وأخبرت عن تأكيد المبعوث الأميركي لعملية السلام في الشرق الأوسط جيسون غرينبلات في تصريح له أمس أن واشنطن لا تسعى الى استبدال الرئيس الفلسطيني محمود عباس كما ان الإدارة الأميركية لم تقرر بعد توقيت إعلان صفقة القرن.ولفتت الى إعلان الحكومة الهندية أمس انها باشرت تدريجيا رفعا للقيود المفروضة على إقليم كشمير بعدما قطعت خطوط الهاتف وخدمة الانترنت لاكثر من اسبوع تخوفا من اندلاع انتفاضة في المنطقة بعد الغاء الحكم الذاتي فيها.وتطرقت صحف لبنان الى إعلان وكالة الأرصاد الجوية الروسية أمس أن النشاط الإشعاعي بعد الانفجار الذي حصل الخميس في قاعدة تجارب الصواريخ في الشمال الروسي تجاوز 16 مرة المستوى المعتاد من غير ان يشكل خطرا على الصحة. //انتهـى//10:07ت م0012