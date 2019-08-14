جدة 13 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 14 أغسطس 2019 م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة لفخامة الرئيس مون جاي إن رئيس جمهورية كوريا بمناسبة ذكرى يوم التحرير لبلاده.وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجيا لحكومة وشعب جمهورية كوريا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.// انتهى //10:17ت م0018