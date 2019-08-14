جدة 13 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 14 أغسطس 2019 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - بمناسبة عيد الأضحى المبارك ونجاح موسم حج هذا العام 1440هـ.جاء ذلك في برقية فيما يلي نصها:سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعودرئيس مجلس الوزراء أيده اللهالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته: -أدام الله عزكم.. أتشرف بالرفع للمقام السامي الكريم باسمي واسم أصحاب السمو والمعالي أعضاء لجنة الحج العليا، وأصحاب السمو أمراء المناطق، وباسم أبنائكم رجال الأمن، وكافة منسوبي الأجهزة الحكومية والأهلية المشاركة في أعمال حج هذا العام أسمى آيات التهاني وصادق عبارات الولاء بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك أعاده الله عليكم باليمن والبركات.كما يشرفني يا سيدي تهنئتكم بما تحقق بفضل الله وتوفيقه من نجاح لموسم حج هذا العام 1440هـ، إنفاذاً لتوجيهاتكم الرشيدة ووفق ما تتطلعون إليه، من رعاية كريمة لضيوف الرحمن، وتهيئةٍ لكافة الخدمات والتسهيلات لحجاج بيت الله الحرام لأداء مناسكهم بكل يسر وسهولة وأمن واطمئنان، ومن ذلك مبادرة طريق مكة التي انطلقت منذ ثلاثة مواسم وكانت إحدى ثمار توجيهاتكم السديدة.وقد بلغ عدد الحجاج (2,489,406) حجاج، واتسم موسم حج هذا العام - ولله الحمد - بنجاح تنفيذ كافة الخطط الأمنية، والوقائية، والتنظيمية، والخدمية، والمرورية، حيث اكتمل وصولهم إلى مشعر عرفات، ومن ثم النفرة إلى مشعر مزدلفة ثم إلى مشعر منى في وقت قياسي وفق تنظيم دقيق وانسيابية تامة، وصولاً إلى الجمرات والتوافد إلى المسجد الحرام لأداء طواف الإفاضة واستكمال مناسك حجهم اتباعًا لهدي المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.. وكانت الحالة الأمنية مستقرة ولم تشهد وقوع أي حوادث تمس أمن الحجيج أو تعكر صفو الحج وفق انضباطية تامة ومراقبة دقيقة لأوضاعهم، وتنقلاتهم ومقرات إقامتهم، وسط منظومة متكاملة من الخدمات والتسهيلات والرعاية الأمنية والصحية والحركة المرورية المنتظمة وفي بيئة صحية خالية من الأمراض والأوبئة - ولله الحمد -.أسأل الله العلي القدير أن يديم عزكم، وأن يجزل لكم الأجر والمثوبة فيما تقدمونه - حفظكم الله - من رعاية كريمة واهتمام عظيم بالحرمين الشريفين، وقاصديهما من الحجاج والزوار والمعتمرين.. والله يحفظكم ويرعاكم.وزير الداخليةرئيس لجنة الحج العلياعبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز// انتهى //11:07ت م0019