تونس 13 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 14 أغسطس 2019 م واسنقلت الصحف التونسية الصادرة اليوم، حالة الترقب التي يعيشها الشارع التونسي، في انتظار ما ستحتويه القائمة الأولية التي سُتعلن عنها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اليوم من الأسماء المقبولة لخوض سباق الانتخابات الرئاسية .مغاربيًا.. أشارت إلى إعلان وزارة الدفاع الجزائرية عن توقيف عنصر دعم للجماعات الإرهابية بمحافظة تيارت شمال البلاد.وتناولت في الشأن الليبي إعلان المتحدث باسم القيادة العامة للجيش الليبي اللواء أحمد المسماري بأن إحدى الميليشيات المسلحة في طرابلس أخترقت الهدنة الإنسانية بمناسبة عيد الأضحى بإطلاقها قذائف الهوان والمدفعية الحية على احياء سكنية.وأخبرت عربيًا، عن إصابة شاب فلسطيني وزوجته برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، بالقرب من جدار الفصل العنصري المقام غرب قرية زيتا شمال طولكرم.وكتبت صحف تونس في إطار تقارير إخبارية متفرقة، عن ارتفاع عدد قتلى الأمطار الموسمية التي شهدتها الهند إلى 147 قتيلًا، و مقتل 64 شخصأ في انفجار شاحنة صهريج غرب العاصمة التنزانية دار السلام، وتأكيد الحكومة البريطانية رفضها السماح بعودة أطفال مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي الذين يحملون الجنسية البريطانية إلى البلاد.// انتهى //11:50ت م0022