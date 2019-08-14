الجزائر 13 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 14 اغسطس 2019 م واسأبرزت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم إعلان حزبي الموالاة للنظام السابق، جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، دعمهما لمخرجات الحوار الوطني وإن لم يشاركوا فيه.ورصدت مسيرة الطلاب للأسبوع 25 على التوالي، للتأكيد على ضرورة رحيل جميع رموز النظام السابق والشروع في محاكمة المسؤولين المتورطين في قضايا فساد.وفي الشأن التونسي، لفتت صحف الجزائر إلى الإعلان المرتقب لقائمة المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية في الانتخابات الرئاسية المقررة في 15 سبتمبر القادم، مشيرة إلى استبعاد 66 إسما لعد استيفائها شروط الترشح.وتابعت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مخبرة عن إصابة فلسطينيين برصاص الاحنلال الإسرائيلي، بالضفة الغربية.// انتهى //12:13ت م0025