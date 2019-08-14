الرياض 13 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 14 أغسطس 2019 م واسرفع معالي محافظ المؤسسة العامة للحبوب رئيس مجلس إدارة شركات المطاحن بالمملكة المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام 1440هـ.وقال: إن الخدمات الكبيرة والهائلة التي قدمتها الحكومة الرشيدة - أيدها الله - من جميع القطاعات الأمنية والخدمية الحكومية منها والأهلية، وتكامل منظومة الجهود المخلصة التي تجلت فيها قدرة أبناء هذا الوطن على إدارة الحشود بهذه المناسبة العظيمة، منذ الوصول مروراً بالمشاعر المقدسة، أدت ولله الحمد إلى انسيابية حركة الحجاج حتى بدء مغادرتهم إلى أوطانهم بكل يسر وإطمئنان.وأكد أن القيادة الحكيمة -أعزها الله- أثبتت للعالم أجمع، جهود المملكة لخدمة الحرمين الشريفين, وما تقدمه لخدمة الإسلام والمسلمين عامًا بعد عام من تطور في مشروعات توسعة الحرم المكي الشريف والمشاعر المقدسة وتهيئة جميع المتطلبات واستخدام آخر ما توصلت إليه التقنية التي تُسهل للحجاج أداء فريضتهم بكل سهولة وأمان.كما هنّأ معاليه صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، بمناسبة نجاح موسم الحج في ظل متابعتهما الدائمة والمستمرة لما يقدم من خدمات متكاملة لحجاج بيت الله الحرام والمشاعر المقدسة.وسأل معاليه الله العلي القدير أن يديم عز القيادة الحكيمة ويمد بعمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين، ويحفظهما ذخرًا للأمتين العربية والإسلامية" ويعيد هذه المناسبة العزيزة على هذه البلاد في الأعوام القادمة بكل خير ويحفظ أمنها وأمانها وازدهارها .// انتهى //12:49ت م0026