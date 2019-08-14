بيروت 13 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 14 أغسطس 2019 م واسواصل الطيران الاستطلاعي الاسرائيلي انتهاكه للأجواء اللبنانية من خلال الطلعات الجوية التي ينفذها فوق المدن والقرى اللبنانية.وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية اليوم أن طائرة استطلاع إسرائيلية من دون طيار نوع m-k حلقت في أجواء قرى العرقوب وحاصبيا وصولا حتى مرتفعات جبل الشيخ في الجنوب اللبناني ثم غادت الأجواء باتجاه الأراضي المحتلة.// انتهـى //13:00ت م0027