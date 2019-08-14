سياسي / الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي يحلق في أجواء قرى في الجنوب اللبناني
الأربعاء 1440/12/13 هـ الموافق 2019/08/14 م واس
بيروت 13 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 14 أغسطس 2019 م واس
واصل الطيران الاستطلاعي الاسرائيلي انتهاكه للأجواء اللبنانية من خلال الطلعات الجوية التي ينفذها فوق المدن والقرى اللبنانية.
وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية اليوم أن طائرة استطلاع إسرائيلية من دون طيار نوع m-k حلقت في أجواء قرى العرقوب وحاصبيا وصولا حتى مرتفعات جبل الشيخ في الجنوب اللبناني ثم غادت الأجواء باتجاه الأراضي المحتلة.
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13:00ت م
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