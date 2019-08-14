الكويت 13 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 14 أغسطس 2019 م واسأنهت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على ارتفاع المؤشر العام 99ر17 نقطة ليبلغ مستوى 2ر6122 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 29ر0 %.وبلغت كميات تداولات المؤشر 7ر173 مليون سهم تمت من خلال 5831 صفقة نقدية بقيمة 3ر24 مليون دينار كويتي (نحو 62ر82 مليون دولار أمريكي).وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 7ر6 نقطة ليصل إلى مستوى 3ر4903 نقطة بنسبة 14ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 7ر130 مليون سهم تمت عبر 3299 صفقة نقدية بقيمة 3ر5 مليون دينار (نحو 02ر18 مليون دولار).كما ارتفع مؤشر السوق الأول 4ر23 نقطة ليصل إلى مستوى 10ر6742 نقطة بنسبة 35ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 01ر43 مليون سهم تمت عبر 2532 صفقة بقيمة 19 مليون دينار (نحو 6ر64 مليون دولار).// انتهى //13:24ت م0028