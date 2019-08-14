لندن 13 ذو الحجة 1440هـ الموافق 14 أغسطس 2019م واساهتمت الصحف البريطانية الصادرة اليوم بتصريح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بأن أهم اتفاق للتجارة الحرة تحتاج بريطانيا لإبرامه سيكون مع الاتحاد الأوروبي.ولفتت الصحف إلى أن استطلاع لرأي البريطانيين أظهر أنهم سوف يؤيدون استخدام رئيس الوزراء بوريس جونسون أي وسيلة لتنفيذ انسحاب البلاد من الاتحاد الأوروبي بنسبة تزيد عمن سيعارضونه في ذلك.ونقلت عن مسؤول بارز في إدارة الإدارة الأمريكية إن بريطانيا والولايات المتحدة تناقشان اتفاقا تجاريا جزئيا قد يبدأ سريانه في أول نوفمبر، وهو اليوم التالي للموعد المقرر لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.وأفادت الصحف عن متحدث باسم الخارجية البريطانية بأن التحقيقات التي تجري حول الناقلة الايرانية "جريس 1" المحتجزة هي مسألة تخص حكومة جبل طارق، ونظرا لكون التحقيق مازال مستمرا، فلا يمكن التعليق على القضية.وأشارت إلى إرسال الولايات المتحدة حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن" إلى الخليج العربي على خلفية تصعيد التوتر مع إيران.// انتهى //13:57ت م0031