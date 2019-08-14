إسلام آباد 13 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 14 أغسطس 2019 م واساحتفلت باكستان اليوم بالذكرى الثالثة والسبعين ليوم الاستقلال الذي يصادف الرابع عشر من شهر أغسطس من كل عام، وهي ذكرى إقامة جمهورية باكستان الإسلامية في عام 1947م بعد مسيرة كفاح طويلة وشاقة خاضها المسلمون في شبه القارة الهندية بقيادة مؤسس باكستان محمد علي جناح ضد الاستعمار البريطاني من جهة وضد النزاعات والصراعات في شبه القارة الهندية من ناحية أخرى.وبدأت احتفالات ذكرى يوم الاستقلال صباح اليوم بإطلاق 31 طلقة مدفعية في العاصمة الفيدرالية إسلام آباد و 21 طلقة مدفعية في كل من عواصم الأقاليم كراتشي ولاهور وبيشاور وكويتا وجيلجيت، ومدينة مظفر آباد عاصمة الشطر الخاضع للسيادة الباكستانية من إقليم كشمير.وترأس الرئيس الباكستاني الدكتور عارف علوي حفل رفع العلم الباكستاني الذي أقيم في العاصمة إسلام آباد بحضور كبار المسؤولين الباكستانيين.وفي كلمة بهذه المناسبة أكد الرئيس الباكستاني تضامن بلاده مع الشعب الكشميري، مجدداً رفض بلاده لقرار الحكومة الهندية بشأن إلغاء الحكم الذاتي لإقليم كشمير.وأضاف أن باكستان قررت خفض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع الهند وتعليق التجارة الثنائية وإثارة القضية الكشميرية في مجلس الأمن الدولي.وأكد أن باكستان دولة مسالمة تؤمن في حل القضية الكشميرية سلمياً، ولكنها قادرة على الدفاع عن سيادتها ضد أي عدوان.// انتهى //14:23ت م0033