الدوامي 13 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 14 أغسطس 2019 م واساستقبلت المسالخ البلدية في محافظة الدوادمي خلال الأيام الثلاثة الأولى من أيام عيد الأضحى المبارك لهذا العام 1845 أضحية من مختلف أنواع الماشية، تحت إشراف مباشر من الأطباء البيطريين ومراقبي البلدية.وكانت بلدية محافظة الدوادمي أكدت في وقت سابق جاهزية المسالخ الاستقبال الأضاحي، وذلك بالتأكيد على تلك المسالخ بزيادة عدد العاملين من أطباء بيطريين ومشرفين وجزارين وعمال نظافة لمواجهة الزحام المتوقع خلال أيام عيد الأضحى وكذلك التقيد بالتسعيرة المحددة والحرص على النظافة العامة وحسن التنظيم وتكليف مراقبين صحيين للإشراف على تلك المسالخ والمطابخ والتأكد من سلامة المذبوح منها للاستهلاك الآدمي والتقيد بالاشتراطات الصحية.// انتهى //14:34ت م0038