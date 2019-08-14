مكة المكرمة 13 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 14 أغسطس 2019 م واسرفع الحجاج المستفيدين من برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين لحج هذا العام 1440هـ، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -، بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام 1440هـ.وثمّن الضيوف الخدمات التي تلقوها خلال تواجدهم في المشاعر المقدسة ومكة المكرمة، من ضيافة كريمة، وحفاوة ملكية كبيرة، بعد أن منّ الله عليهم بأداء فريضة حج هذا العام على نفقة خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله -، سائلين الله أن يحفظ حكومة المملكة وشعبها من كل سوء ومكروه.ويبدأ ضيوف خادم الحرمين الشريفين مغادرة مكة المكرمة بعد أداء طواف الوداع، متجهين إلى المدينة المنورة لزيارة المسجد النبوي الشريف، وقضاء أيام يسيرة للسلام على النبي عليه افضل الصلاة والسلام ، وعلى أصحابه أبي بكر وعمر ــ رضي الله عنهم ــ وزيارة أبرز المعالم التاريخية بالمدينة المنورة، ضمن البرامج التي اعتمدها معالي الوزير المشرف العام على برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين الحج والعمرة والزيارة الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ لكافة المستضافين.يذكر أن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالأمانة العامة لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج استضافت خلال حج هذا العام 6500 حاج وحاجة من 79 دولة من مختلف دول العالم، وسخرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالأمانة العامة للبرنامج جميع إمكاناتها بتوجيهات ومتابعة من معالي الوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، لتقديم أرقى الخدمات والتسهيلات لتمكين ضيوف خادم الحرمين الشريفين من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة واطمئنان.// انتهى //15:19ت م0065