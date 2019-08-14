حائل 13 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 14 أغسطس 2019 م واستواصل بلدية مدينة الكهفة بمنطقة حائل تقديم الخدمات البلدية للمواطنين خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك من الرقابة الصحية والنظافة وصيانة الطرق والحدائق، ومراقبة سير العمل بمشاريع البلدية بمدينة الكهفة والقرى التابعة لها، وكذلك اتخاذ كافة التدابير الوقائية والإجراءات اللازمة للتأكد من توفير كافة الاشتراطات الصحية بغية تقديم أفضل الخدمات للمواطنين بالإضافة إلى تكثيف الجولات الميدانية على المحلات التجارية ذات الطابع الغذائي والحرص على تتبع صلاحيات المواد الغذائية والاستهلاكية المقدمة للمواطنين، في إطار تعزيز برنامج الحملة الرقابية الصحية التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية مؤخراً تحت شعار ( # حملة_الرقابة_البلدية ).وتقوم الفرق الإشرافية من إدارة صحة البيئة بالبلدية بمتابعة سير أعمال المسالخ ومراقبة الكشف على الذبائح والتأكد من خلوها من الأمراض بشكل يومي بمتابعة الأطباء البيطريين .وأوضح رئيس بلدية مدينة الكهفة المهندس عبدالله بن عواد الشمري أن البلدية قامت بتهيئة كافة الحدائق والمنتزهات وألعاب الأطفال بمناسبة عيد الأضحى المبارك وإقامة عدداً من البرامج الترفيهية والسياحية والثقافية مشيراً إلى أن البلدية سخرت كافة إمكانياتها لتقديم الخدمات البلدية وخدمة المواطنين والعمل على إنجاز المهام العملية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك .// انتهى //15:20ت م0066