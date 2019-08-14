عام / تعليم المهد يوجه المعلمين والمعلمات المعينين الى مدارسهم
الأربعاء 1440/12/13 هـ الموافق 2019/08/14 م واس
المدينة المنورة 13 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 14 أغسطس 2019 م واس
وجهت إدارة التعليم بمحافظة مهد الذهب المعلمين والمعلمات المعينين الجدد إلى مدارسهم للعام الدراسي 1440/1441 وفق الاحتياج في قطاعات الإدارة التعليمية .
ودعت الادارة المعلمين والمعلمات الاطلاع على نتائج الحركة وذلك بالدخول على حساب المعلم والمعلمة عبر نظام نور,متمنية لهم التوفيق والسداد في أداء رسالتهم السامية.
// انتهى //
15:23ت م
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