المدينة المنورة 13 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 14 أغسطس 2019 م واسوجهت إدارة التعليم بمحافظة مهد الذهب المعلمين والمعلمات المعينين الجدد إلى مدارسهم للعام الدراسي 1440/1441 وفق الاحتياج في قطاعات الإدارة التعليمية .ودعت الادارة المعلمين والمعلمات الاطلاع على نتائج الحركة وذلك بالدخول على حساب المعلم والمعلمة عبر نظام نور,متمنية لهم التوفيق والسداد في أداء رسالتهم السامية.// انتهى //15:23ت م0069