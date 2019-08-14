جدة 13 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 14 أغسطس 2019 م واسأتم 20 متعافيا من الادمان آداء فريضة الحج ، وذلك ضمن برنامج جمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بالليث ، والتي تنظمه بالتعاون مع مكتب توعية الجاليات بالمحافظة.وأوضح مدير جمعية كفى بالليث ، وسام المهداوي ، أن المتعافين توجهوا إلى الحج برفقة مشرفي الجمعية ومكتب الدعوة ضمن 130 شابا أدوا حجة الإسلام ، وذلك لكون هذه الفريضة ستكون خير دافع لهم بعد المولى على الثبات وعدم الانتكاسة ، فالحج ليس مجرد شعيرة بل تجديد للنفس والروح وتغيير نحو الايجابية ، والانسلاخ من كل مايحمله الماضي من سلبيات.وبين المهداوي أن برنامج الحج هدية لهؤلاء المتعافين بعد خضوعهم للعلاج ضمن برنامج الرعاية والتأهيل بالجمعية ، مشيرا الى أن البرنامج شمل العديد من الفعاليات والمسابقات والمحاضرات لتحفيزهم ، حتى يكون الحج فرصة لتغييرهم نحو الأفضل والثبات على العلاج والإقلاع عن السموم.يذكر أن برنامج الحج يقام للعام الثامن على التوالي ، وكان له تأثير كبير على مدى السنوات الماضية ، حيث تضم الحملة العديد من المتخصصين في علاج الإدمان ، وقضايا الشباب.// انتهى //15:49ت م0073