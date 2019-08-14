وادي الدواسر 13 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 14 أغسطس 2019 م واساختتمت كشافة إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر, اليوم مشاركتها في معسكرات الخدمة العامة بالمشاعر المقدسة التي أقامتها جمعية الكشافة العربية السعودية ، حيث شاركت بوحدتين كشفيتين عملتا في مساندة وزارة الحج والعمرة في مجال إرشاد التائهين ، ومع وزارة الصحة في مستشفى الملك فيصل ، بالإضافة الى عددٍ من القادة الكشفيين المتطوعين الذين عملوا في لجان المعسكرات المختلفة ، كما نفذت كشافة الإدارة عدداً من المبادرات المجتمعية في مشعر منى وفي مكة المكرمة.وسجلت كشافة الإدارة حضوراً مميزاً خلال مشاركتها تلك في المنافسات التي تقيمها قيادة المعسكرات توجته بالحصول على العديد من الأوسمة ، كما حرصت كشافة الإدارة على تكريم الجهات والأفراد الذين عملت معهم بمستشفى الملك فيصل ومعسكر الملك خالد .من جهته أكد مدير التعليم بالمحافظة الدكتور أحمد بن خضران العُمري أهمية هذه المعسكرات في غرس روح التطوع وحب العمل وخدمة الآخرين ، وتنمية المحبة والتآلف بين أفراد الكشافة وإحساس الكشافين بالواجب الذي يقدموه لضيوف الرحمن بالإضافة إلى إظهار الدور المنير الذي تسلكه الكشافة أمام حجاج بيت الله الحرام الذين قدموا من شتى بقاع الأرض .وبارك العُمري الحضور اللافت والمميز لكشافة الادارة الذي اعتبره حلقة من منظومة الإنجازات التي سجلها أبناء المحافظة على كافة المستويات وفي مختلف الأنشطة التربوية.// انتهى //15:51ت م0074