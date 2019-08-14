ينبع 13 ذي الحجة 1440 هـ الموافق 14 أغسطس 2019 م واساعتمد مدير التعليم بمحافظة ⁧‫ينبع الدكتور / محمد بن عبدالله العقيبي، اليوم حركة توزيع و توجيه المعلمين والمعلمات الجدد بالمدارس التابعة للمحافظة وقطاعاتها.ووجه الدكتور العقيبي مديري المدارس بتمكين المعلمين من المباشرة دون الحاجة لمراجعة الإدارة للحصول على خطاب توجيه،متمنيًا لجميع المعلمين والمعلمات المعينين التوفيق والسداد وأن يعينهم على أداء رسالتهم على أكمل وجه.وبين مدير شؤون المعلمين باسم سفر الأحمدي أنه بإمكان الجميع الاطلاع على نتيجة التوجيه من خلال الاستعلام عبر نظام نور.وأوضح أن مباشرة المعلمين في مدارسهم ستكون اعتبارًا من يوم الأحد 17-12-1440 هـ ، مشددًا على ضرورة الرفع بالمباشرة إلكترونيًا عن طريق نظام فارس وورقيًا من خلال المراسل الإلكتروني للمدرسة و أشار الأحمدي إلى أن توجيه المعلمين على المحافظة و القطاعات التابعة لها روعي فيه الاحتياج المبلغ و تحقيق الرغبات ما أمكن وفقاً للمفاضلة والاستحقاق.// انتهى //15:51ت م0075