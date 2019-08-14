المدينة المنورة 13 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 14 أغسطس 2019 م واسأصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً بمشيئة الله عن وجود أمطار رعدية تصحبها رياح نشطة مثيرة للأتربة مع تدني في مدى الرؤية على أجزاء من منطقة المدينة المنورة ,تشمل محافظة وادي الفرع , ,محافظة العيص, محافظة العلا والأجزاء المجاورة.وبينت الإدارة أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 8 من مساء اليوم.//انتهى//15:51ت م0076