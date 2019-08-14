تبوك 13ذو الحجة 1440 هـ الموافق 14 أغسطس 2019م واسواسى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك الشيخ سطام بن حمد المرتعد شيخ اليمنه من عنزه في وفاة والده الشيخ حمد بن مطلق المرتعد - رحمه الله - .وأعرب سموه عن خالص تعازيه ومواساته للشيخ المرتعد ول أسرتهم كافة في وفاة والدهم، سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهمهم وذويهم الصبر والسلوان.وأعرب الشيخ سطام المرتعد عن بالغ شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك على تعازيه ومواساته، التي كان لها بالغ الأثر في نفوسهم, سائلاً الله العلي القدير أن يجعلها في ميزان حسناته.//انتهى//16:02ت م0077