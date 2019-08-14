مكة المكرمة 13 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 14 اغسطس 2019 م واستتولى الإدارة العامة للتوسعة الشمالية مراقبة ومتابعة الأعمال في جميع الجوانب الخدمية والفنية والهندسية والتشغيل والصيانة بمبنى التوسعة الشمالية والساحات ودورات المياه المحيطة بها وتعمل الإدارة على تهيئة جميع المصليات بالتوسعة والساحات وفرشها بالسجاد المقدر بـ (58 ألف متر) وأكثر من عشرة آلاف سجادة وتوفير حافظات زمزم ويصل عددها (٣٥٠٠) حافظة في اليوم و (٤٠٠٠) حافظة أوقات الذروة بالإضافة إلى المشربيات الرخامية المتوفرة لجميع أدوار التوسعة وعددها (٤٧٠) مشربية رخامية وتم توفير خزانات ستانلس ستيل في الساحات الخارجية وعددها (٥٢) خزان بسعة (٨٠ لتر) تزود بماء زمزم المبرد ويعمل على هذه الخدمة أكثر من (٥٠٠) مراقب وعامل موزعين على الفترة الصباحية والمسائية.وبجانب التطهير يشرف قسم الخدمات على غسل جميع المسطحات بالتوسعة بأدوارها المتعددة وترحيل المخلفات المقدرة من (٦) إلى (٨٥) طن يومياً إلى الأماكن المخصصة ويتم أيضاً متابعة غسيل دورات المياه المحيطة بها والتأكد من تهيئتها لمرتاديها كما يتم رش المصليات بالمعطرات وبأجود أنواع العطور ويعمل على هذه الخدمة أكثر من (٧٠٠) مراقب وعامل على مدار الساعة.ويتولى فريق متخصص من الإدارة لمراقبة ومتابعة السلالم الكهربائية البالغ عددها (٢٤٢) سُلما بمبنى التوسعة و (٤٠) سُلما بالساحات وأيضاً مراقبة الإضاءة وأصوات السماعات في جميع أرجاء التوسعة والساحات والتأكد من عملها وإبلاغ الإدارات المختصة بالرئاسة والمقاول بالملاحظات والتأكد من سرعة معالجتها وإنهائها، كما يتم التنسيق مع الإدارة المختصة بالرئاسة والجهة الأمنية المختصة بالتوسعة في فتح الأبواب البالغ عددها (80) بابا تخدم جميع المحاور المؤدية للتوسعة الشمالية والأدوار لمبنى التوسعة وتهتم الإدارة ومنسوبيها بالرصد والمتابعة والعمل على معالجة كل ما من شأنه الحفاظ على راحة وسلامة رواد بيت الله الحرام والتنسيق والتعاون مع الجهات الأمنية المشاركة في تنظيم الحشود لتذليل جميع الصعوبات والعقبات ليؤدي الحجاج نسكهم في يسر وسهولة.// انتهى //17:06ت م0093