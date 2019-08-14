نيويورك 13 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 14 أغسطس 2019 م واسأقام معالي المندوب الدائم لوفد المملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله بن يحيى المعلمي حفل معايدة، وسط صيحات التكبير والتلبية لأول مرة في جنبات الأمم المتحدة، ابتهالاً وابتهاجًا بحلول عيد الأضحى المبارك.حضر الاحفل معالي نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد، وكبار المسؤولين في الأمم المتحدة، وعدد من المندوبين الدائمين وأعضاء وفود الدول الاسلامية لدى الأمم المتحدة، وأعضاء وفد المملكة الدائم والقنصلية العامة في نيويورك.ورفع السفير المعلمي التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - وللشعب السعودي الكريم وللمسلمين عامة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، سائلاً المولى عز وجل أن يعيده على الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات.كما توجه معاليه بالتهنئة لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام، معرباً عن فخره واعتزازه بالجهود التي تبذلها المملكة بمختلف قطاعاتها خدمة لحجاج بيت الله الحرام لينعم ضيوف الرحمن بالأمن والأمان ويتمكنوا من أداء مناسكهم بكل طمأنينة ويسر.// انتهى //17:09ت م0094