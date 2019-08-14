اقتصادي / بورصة بيروت تغلق على تراجع بنسبة 0.03 %
الأربعاء 1440/12/13 هـ الموافق 2019/08/14 م واس
بيروت 13 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 14 أغسطس 2019 م واس
أغلق مؤشّر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية اليوم، على تراجع بنسبة 0.03% أي ما يعادل 0.5 نقطة ليقفل عند مستوى 814.26 نقطة.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 56 ألفاً و 900 سهماً، بقيمة 400 ألف و 22 دولار، نفذت خلال 30 صفقة.
كما تراجعت القيمة الرأس مالية للشركات المدرجة لتصل إلى 8 ملايين و 77 ألف دولار مقارنة مع 8 ملايين و 74 ألف دولار لجلسة التداول السابقة.
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