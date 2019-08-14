بيروت 13 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 14 أغسطس 2019 م واسأعلنت هيئة فلسطينيي سوريا للإغاثة والتنمية أن الطائرات الحربية التابعة لنظام الأسد تشن غارات مكثفة على الأماكن السكنية شمال سوريا، وتستهدف الأطفال السوريين والفلسطينيين.وأكدت الهيئة في بيان لها اليوم، أن طائرات نظام الأسد الحربية تستعمل الصواريخ والأسلحة المحرمة دولياً في قصف مساكن المدنيين، موضحة أن هدف النظام من وراء العنف المفرط الذي يستعمله شمال سوريا هي حرب إبادة حقيقية يحاسب عليها القانون الدولي.ولفت بيان الهيئة التي تتخذ من بيروت مقرًا لها، إلى أن نظام الأسد في سوريا يقتل البشر ويدمر الحجر ويقتلع الشجر، وذلك جريمة حرب، تتطلب تدخلاً دولياً لمحاكمة جنرالات النظام السوري.// انتهى //17:32ت م0099