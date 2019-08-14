الرياض 13 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 14 أغسطس 2019 م واساختتم المركز التطوعي لشباب وجوالة الهيئة العامة للرياضة بمشعر منى في مكة المكرمة، أعماله في حج هذا العام 1440هـ، حيث أقيم حفل الختام في مقر المركز بحضور 250 من قادة وجوالة وشباب وإداريين، تم خلاله توزيع الدروع والأوسمة للمتميزين من الجوالة والشباب والقادة المشاركين، بعد أن حصل على المركز الأول جوالة منطقة القصيم، وحصل جوالة جدة على المركز الثاني، فيما حصلت فرقة الرياض على المركز الثالث.وألقى مدير المركز صالح بن سليمان الهزاع كلمة أثنى فيها بما قدمه القادة والإداريون والشباب وجميع العاملين في المركز من جهد كبير لخدمة ضيوف الرحمن من حجاج بيت الله، مشيدًا بتفاعل الشباب منذ انطلاق العمل في غرة ذي الحجة، ونقل الهزاع شكر وتقدير صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة لكافة المشاركين بالمركز، وما قاموا به من جهود خلال الفترة السابقة لتقديم الخدمات لضيوف الرحمن، مشاركة من الهيئة مع كافة الأجهزة الحكومية في موسم الحج، إنفاذاً لتوجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – لتسخير كافة الإمكانات لخدمة ضيوف الرحمن من حجاج بيت الله الحرام.وكان الشباب والجوالة قد أنهوا أعمالهم في المركز بإرشاد الحجاج وزوار بيت الله الحرام عبر مشاركة 8 فرق على مدار الساعة، منذ اليوم الثامن من ذي الحجة، مستخدمين وسائل التقنية الحديثة وتطبيق (دليلك في الحج) للهواتف الذكية، إلى جانب توزيع الوجبات والمياه والمصاحف وأكثر من 50 ألف خريطة لمشعر منى.وأبدى الشباب المشاركون عن سعادتهم بالمشاركة في المركز التطوعي التي اعتبروها مصدر فخر واعتزاز لخدمة حجاج بيت الله الحرام وواجبًا دينيًّا ووطنيًّا، متمنين أن يتقبل الله أعمالهم وأن يكونوا قد قدموا الصورة المشرفة لشباب الوطن.يذكر أن شباب الهيئة العامة للرياضة قد شاركوا إلى جانب المركز التطوعي بمنى في تقديم خدماتهم لضيوف الرحمن، من خلال المساهمة في عدد من المنافذ البرية والبحرية بعدد من مناطق ومحافظات المملكة.// انتهى //17:33ت م0100