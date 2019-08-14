نجامينا 13 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 14 أغسطس 2019 م واسلقي مالايقل عن ستة أشخاص مصرعهم في هجوم نفّذته انتحاريّة الليلة الماضية في غرب تشاد نُسب إلى جماعة بوكو حرام النيجيرية.وقال المتحدث باسم الجيش التشادي الكولونيل عزم برماندوا إن "انتحارية فجّرت حزاماً ناسفاً ادى الى مقتل ستة اشخاص بينهم عسكري".وقال ضابط رفيع في الجيش التشادي وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية إن الهجوم وقع قرابة الواحدة فجرا (00,00 ت غ) في ساحة في ناحية تاتافيرومو التابعة لمنطقة كايغا-كيندجيريا الواقعة في بحيرة تشاد حيث يكثّف التنظيم الجهادي هجماته منذ مطلع العام.وتشهد منطقة بحيرة تشاد مجدداً هجمات منسوبة لبوكو حرام منذ يونيو 2018. وقد وقع حوالى عشرة منها في الأراضي التشادية واستهدفت معظمها مواقع للجيش.// انتهى //18:54ت م0119