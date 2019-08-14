المدينة المنورة 13 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 14 أغسطس 2019 م واستنظم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد “برنامج التثقيف الصحي”؛ للمستفيدين من برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة البالغ عددهم 6500 حاج وحاجة من 79 دولة من مختلف دول العالم، بالتعاون مع صحة المدينة المنورة وذلك في مقر الاستضافة بالمدينة المنورة.ويهدف البرنامج إلى رفع مستوى الوعي الصحي لدى الحجاج، ونشر الثقافة الصحية لديهم، وتقديم الاستشارات الصحية، والاستشارات الطبية الخاصة للحج.وتضمن “البرنامج”، تقديم التوعية الصحية عن الأمراض المعدية، بالإضافة إلى شرح الطريقة الصحيحة لتعقيم اليدين، ولبس الكمامات الواقية? كما تم توزيع مواد تثقيفية للضيوف تعزز العادات الصحية التي تحد من انتشار المرض.من جانبها أكدت مشرفة بإدارة التثقيف الاكلنيكي بالصحة العامة بالمدينة المنورة صفاء القحطاني، أن البرنامج يقوم بتوعية ضيوف خادم الحرمين الشريفين الذين قدموا لأداء فريضة الحجّ وزيارة المسجد النبوي من الأمراض المعدية وتثقيفهم صحياً من خلال تقديم عددا من المنشورات الطبية الصحية.ووزعت الحقائب التوعوية التي تحتوي على احتياجات الحاج الضرورية خلال إقامته بالمملكة ، مساهمة من الصحة بالشراكة مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والارشاد لتووعية ضيوف الرحمن حتى ينعمون بالراحة والاطمئنان خلال فترة الحج.ووصل الضيوف اليوم إلى المدينة المنورة لقضاء أيام يسيرة وزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه، كما أعدت الوزارة عددا من البرامج الثقافية يتخللها زيارات للمعالم التاريخية بالمدينة المنورة، ولقاء بأحد أئمة الحرمين الشريفين.//انتهى//19:03ت م0125