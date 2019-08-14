جدة 13 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 14 أغسطس 2019 م واسرفع صاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عياف الأمين العام لمجلس الوزراء أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله ـ بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام 1440هـ ، الذي تحقق بفضل من الله عز وجل ، ثم بالرعاية الكريمة التي أولتها حكومتنا الرشيدة وسخرت جميع الإمكانات لخدمة وراحة ضيوف الرحمن .وقال سمو الأمين العام :" إن نجاح موسم الحج في هذا العام يعود إلى التوجيهات المباشرة للمسؤولين من قبل خادم الحرمين الشريفين بتنفيذ المشروعات الكبرى في مكة المكرمة بحسب خططها وتوقيتها، إضافة إلى متابعته ـ أيده الله - وسمو ولي عهده المباشرة لأحوال الحجاج ومن ذلك عملية تفويجهم وانتقالهم اللتين تمتا بحمد الله بيسر وسهولة بين المشاعر والأماكن المقدسة.وأضاف سمو الأمين العام إلى أن ذلك أدّى بحمد الله إلى تضافر الجهود حيال تنفيذ خطط الأمن والسلامة والصحة وبقية الخدمات المساندة وتوفير أعلى درجات الحماية والراحة لحجاج بيت الله الحرام وفق منظومة تكاملية مشرفة وملحوظة، وإنالجهود التي بذلتها مختلف أجهزة وقطاعات الدولة المدنية والعسكرية والأهلية التي سخرت جميع إمكاناتها لخدمة ضيوف الرحمن كانت واضحة جلية، وفق توجيهات ومتابعة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين الذي كان نتاجها تقديم أرقىالخدمات لضيوف بيت الله الحرام التي مكنتهم من أداء شعائرهم بكل راحة وطمأنينة.وختم سموه كلمته بدعاء الله جل وعلا أن يديم على خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين كل خير وصحة وعافية، وأن يحقق لهذا الوطن المبارك دوام الأمن والأمان والرخاء والاستقرار .// انتهى //19:04ت م0126