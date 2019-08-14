الدمام 13 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 14 أغسطس 2019 م واساعتمد مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور ناصر الشلعان، توجيه ٩٤٠ معلما ومعلمة جديدا بالمنطقة تم توزيعهم وفق المفاضلة والاحتياج، حيث ستكون مباشرتهم يوم الأحد القادم الموافق للـ 17 من شهر ذو الحجة الحالي .وهنأ الدكتور الشلعان، المعلمين والمعلمات الجدد، متمنيا لهم مزيدا من التوفيق والنجاح في مسيرتهم العملية القادمة، مؤكدا أن المعلم أحد اهم عناصر العملية التعليمية، والعامل الأهم في بناء المجتمع وتكوين جيل واعٍ قادر على مواصلة التقدم وإنتاج المعرفة، منوها بالرعاية والعناية الذي حظي بها المعلم، من حكومتنا الرشيدة "ايدها الله" فهو صاحب رسالة مقدسة وسيحقق التطلعات والطموحات نحو التقدم والازدهار وتحقيق الرؤية الوطنية الطموحة٢٠٣٠ ، والتي تسهم في الارتقاء بمستوى مخرجات العملية التربوية والتعليمية.ورفع الدكتور الشلعان باسم أسرة تعليم الشرقية الشكر والتقدير للقيادة الحكيمة لما توليه من دعم واهتمام بالتعليم والمعلمين، ولصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية ولسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، على دعمهما للتعليم في المنطقة وتوجيهاتهما السديدة مما جعل طلاب وطالبات ومعلمي ومعلمات المنطقة يحققون مراكز عالمية ومتقدمة، ولمعالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ وجميع المسؤولين في الوزارة على ما يقدمونه من جهود في سبيل تطوير التعليم وتحقيق أهدافه .من جانبه، أشار المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص، أن برنامج تهيئة واستقبال المعلمين والمعلمات الجدد سيبدأ الأحد القادم بمشيئة الله تعالى بالدمام بمقر قصر النخيل على طريق الدمام الجبيل السريع، ويستمر ليومين، يتخلله لقاءا مفتوحا مع مدير عام التعليم إلى جانب عدد من ورش العمل وطرح عدد من المحاور الهامة ومن ثم يبدأ البرنامج التدريبي يوم الثلاثاء القادم الموافق للـ 19 من الشهر الجاري، ويستمر لمدة ثلاثة أيام.// انتهى//.19:06ت م0128