المدينة المنورة 13 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 14 أغسطس 2019 م واسوصف الحاج محمد يونس الذي يبلغ من العمر ٧٥ والذي يحمل الجنسية الأمريكية اللحظات والمناظر التي عاشها عند انتقاله من مكة المكرمة الى المدينة المنورة عبر قطار الحرمين بأنها لحظات جميلة، مبينًا أنه استمتع بتنوع الطبيعة والمواقع التي ارتبط بعضها بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه اثناء هجرتهم الى المدينة المنورة.وذكر بأنه يشعر بالسعادة الكبيرة عند وصولة الى المدينة المنورة وزيارته للمسجد النبوي الذي يعتبر المسجد الثاني في الإسلام في الفضل و المنزلة بالاضافة الى وجود عدد من المواقع التاريخية والذي ينوي زيارتها والتعرف عليها.وأبدى محمد إعجابه بالخدمات والتنظيم المميز منذ قدومة والتسهيلات والتعاون من قبل رجال الامن الذين يبذلون قصارى جهدهم في خدمة ضيوف الرحمن وكذلك العاملين في قطار الحرمين الذين يقابلون الجميع بالابتسامة والخدمة الرائعة ، وفي ختام حديثه قدم شكره لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على كل ما يقدموه للإسلام والمسلمين.// أنتهى //19:15ت م0130