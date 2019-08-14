نيويورك 13 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 14 أغسطس 2019 م واسافتتح سوق الأسهم الأمريكية تداولاته اليوم على انخفاض، إذ دللت مؤشرات لسوق السندات على تجدد خطر حدوث ركود، مما محا مكاسب من الجلسة السابقة نابعة من تراجع واشنطن عن أحدث رسوم جمركية تفرضها على سلع صينية.وهبط مؤشر "داو جونز" الصناعي 244.83 نقطة أو 0.93 % إلى 26035.08 نقطة، مقتدياً بخسائر تكبدتها بقية الأسواق الرئيسية على مستوى العالم مع بيانات اقتصادية مخيبة للتوقعات صادرة عن الصين وألمانيا، وتراجع مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بمقدار 32.17 نقطة أو 1.10 بالمئة إلى 2894.15 نقطة، وانخفض مؤشر "ناسداك" المجمع 139.03 نقطة أو 1.73 بالمئة إلى 7877.33 نقطة.// انتهى //19:20ت م0131