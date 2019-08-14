ثقافي / الجناح اللبناني يجسد ثقافة وحياة أهالي بيروت في سوق عكاظ
الأربعاء 1440/12/13 هـ الموافق 2019/08/14 م واس
الطائف 13 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 14 أغسطس 2019 م واس
جسدت بوابة الجناح اللبناني في قلب حي العرب بسوق عكاظ الـ13 ، واقع المجتمع اللبناني في العاصمة بيروت وجلب المشاركون في الجناح أبرز المنتجات ، وأجمل الأطباق، ويضاف إلى ذلك تنوع فنونها الفلوكلورية .
وعايش زوار الجناح نغمات أزقة بيروت وأحيائها وأسواقها الشهيرة نظير ما شاهدوه من عمل أشبه بالواقع في موسم الطائف، بالإضافة إلى محاكاتهم للفنون والثقافة اللبنانية بطريقة فريدة ، انعكست على أدائهم في العروض الترفيهية المتنوعة ، وشاهد الزوار فقرة الحكواتي اللبناني الذي يتجول في ذاكرة التاريخ مع قصص الحضارات التي مرت على دولة لبنان .
كما جذب "مطعم ورد" عدداً كبيراً من زوار حي العرب ، بطابعه المعماري الجميل وأجواءه الساحرة ، المتضمن قائمة من مأكولات بيروت الشهيرة ، كما وزع العاملون في الجناح أجمل التحف والهدايا التذكارية التي تتسم بتنوعها ورمزيتها للحياة في لبنان .
ويعد"حي العرب" في قلب سوق عكاظ ، من أحدث الفعاليات النوعية التي تُقَدَم لأول مرة ، تحت مظلة موسم الطائف ، الذي يستمر طوال شهر أغسطس ، ونجح في لفت الأنظار وجذب العديد من الزوار مع احتضانه للجناح السعودي، بجوار 10 أجنحة أخرى لدول عربية ، هي لبنان ، الإمارات ، الكويت ، عمان ، البحرين ، العراق ، الأردن ، مصر ، تونس ، المغرب ، بهدف تعزيز مكانة الطائف كمصيف للعرب وواحدة من أهم الوجهات السياحية العربية .
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