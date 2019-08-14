الطائف 13 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 14 أغسطس 2019 م واسجسدت بوابة الجناح اللبناني في قلب حي العرب بسوق عكاظ الـ13 ، واقع المجتمع اللبناني في العاصمة بيروت وجلب المشاركون في الجناح أبرز المنتجات ، وأجمل الأطباق، ويضاف إلى ذلك تنوع فنونها الفلوكلورية .وعايش زوار الجناح نغمات أزقة بيروت وأحيائها وأسواقها الشهيرة نظير ما شاهدوه من عمل أشبه بالواقع في موسم الطائف، بالإضافة إلى محاكاتهم للفنون والثقافة اللبنانية بطريقة فريدة ، انعكست على أدائهم في العروض الترفيهية المتنوعة ، وشاهد الزوار فقرة الحكواتي اللبناني الذي يتجول في ذاكرة التاريخ مع قصص الحضارات التي مرت على دولة لبنان .كما جذب "مطعم ورد" عدداً كبيراً من زوار حي العرب ، بطابعه المعماري الجميل وأجواءه الساحرة ، المتضمن قائمة من مأكولات بيروت الشهيرة ، كما وزع العاملون في الجناح أجمل التحف والهدايا التذكارية التي تتسم بتنوعها ورمزيتها للحياة في لبنان .ويعد"حي العرب" في قلب سوق عكاظ ، من أحدث الفعاليات النوعية التي تُقَدَم لأول مرة ، تحت مظلة موسم الطائف ، الذي يستمر طوال شهر أغسطس ، ونجح في لفت الأنظار وجذب العديد من الزوار مع احتضانه للجناح السعودي، بجوار 10 أجنحة أخرى لدول عربية ، هي لبنان ، الإمارات ، الكويت ، عمان ، البحرين ، العراق ، الأردن ، مصر ، تونس ، المغرب ، بهدف تعزيز مكانة الطائف كمصيف للعرب وواحدة من أهم الوجهات السياحية العربية .// انتهى //20:44ت م0138