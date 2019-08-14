بريدة 13 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 14 أغسطس 2019 م واسشهد ختام الأمسيات الشعرية والإنشادية "فرحة نزيل" التي نظمتها الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بمنطقة القصيم، وإدارة سجن بريدة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، أمس ، في الجناح المثالي بسجن بريدة، بإشراف من مديرية سجون منطقة القصيم، تفاعلاً مثالياً بمشاركة 11 شاعراً ومنشداً، حيث نثر شعراء الأمسيات عبير الكلمات الوطنية والاجتماعية في ليلة من أجمل ليالي العيد السعيد، فيما قدم المنشدين عدداً من الوصلات الإنشادية المتنوعة التي أثارت حماس النزلاء.كما أقيمت مسابقة لأجمل قصيدة بين نزلاء السجن قام الشعراء المشاركين بتقييم المشاركات بين النزلاء الذين قاموا بإلقاء قصائدهم مباشرة أمام الحضور، كما قام المنشدين بتقييم المشاركات بين النزلاء لأجمل صوت وأداء، و قدم عدداً من الروايات الهادفة للنزلاء .وأثنى مدير إدارة سجن بريدة المقدم مساعد الرعوجي على تفاعل جمعية الثقافة والفنون بالقصيم لتكريس دورها بالشراكة المجتمعية والثقافية مع القطاعات الأخرى ممثلاً بتعاونها مع إدارة السجن لتنظيم الكرنفال الحيوي الهام بمناسبة عيد الأضحى المبارك لنزلاء السجن، مقدماً شكره وتقديره لمدير عام السجون اللواء محمد الأسمري، ومدير مديرية سجون القصيم العميد خالد الجربوع على إتاحتهم الفرصة لتقديم مثل هذه المبادرات لإدخال الفرح والسرور على النزلاء ومشاركتهم فرحة العيد ومنحهم فرصة ترويحية ممتعة في عيد الأضحى المبارك.// انتهى //20:46ت م0139