بيروت 13 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 14 أغسطس 2019 م واسانتهكت دورية تابعة للجيش الإسرائيلي اليوم الأراضي اللبنانية باجتيازها السياج التقني الفاصل بين الأراضي اللبنانية الجنوبية والأراضي المحتلة.وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية أنّ عناصر الدورية الإسرائيلية قاموا بالتفتيش الدقيق قرب الشريط التقني من الجهة اللبنانية، مصطحبين معهم كلابًا بوليسية، ثم عادوا أدراجهم.وبيّنت الوكالة أنّ هذا الانتهاك الإسرائيلي تمَّ تحت مراقبة الجيش اللبنانية وقوات الطوارئ الدولية المعززو في الجنوب "اليونيفل".// انتهى //21:26ت م0143